Большинство россиян рассказали о сложностях при получении шенгена

Ситуация с получением шенгенских виз для россиян осложнилась после 2022 года, когда Евросоюз отменил соглашение о визах с Россией в ответ на события в Украине. К 2024 году количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось почти в восемь раз по сравнению с 2019 годом, а власти ЕС продолжают обсуждать дальнейшее ужесточение визовой политики и новые ограничения. Ранее RT со ссылкой на МИД РФ писал о работе над отменой виз между Россией и Китаем.