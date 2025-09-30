В Госдуме высказались об отмене нескольких льгот для пенсионеров

В Думе опровергли слухи об отмене льгот для пенсионеров.
Российское законодательство не предусматривает сокращения действующих мер поддержки пожилых граждан. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отреагировав на слухи об отмене ряда льгот для пенсионеров с 2026 года, которые распространяются в социальных сетях.
«У нас в соответствии с отдельными требованиями законодательства, с отдельными направлениями законодательства, сферами есть особые гарантии, что, например, по трудовому праву, по пенсионному обеспечению не может быть ниже, чем уже установлено. То есть расширять, развивать социальные гарантии можно, а снижать нельзя», — подчеркнула Бессараб. Цитата по ТАСС.
Она также уточнила, что вопрос об отмене льгот не поднимался ни на федеральном, ни на региональном уровне. «Даже в планах никогда такого не было», — добавила депутат.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик о якобы готовящейся отмене ряда пенсионных льгот и увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для пожилых людей. Изменения, согласно видео, должны произойти с 2026 года.