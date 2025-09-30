Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме высказались об отмене нескольких льгот для пенсионеров

Российское законодательство не предусматривает сокращения действующих мер поддержки пожилых граждан. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отреагировав на слухи об отмене ряда льгот для пенсионеров с 2026 года, которые распространяются в социальных сетях.

В Думе опровергли слухи об отмене льгот для пенсионеров.

Российское законодательство не предусматривает сокращения действующих мер поддержки пожилых граждан. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отреагировав на слухи об отмене ряда льгот для пенсионеров с 2026 года, которые распространяются в социальных сетях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийских пенсионеров предупредили об изменении выплат с 1 октября: к чему готовиться.

«У нас в соответствии с отдельными требованиями законодательства, с отдельными направлениями законодательства, сферами есть особые гарантии, что, например, по трудовому праву, по пенсионному обеспечению не может быть ниже, чем уже установлено. То есть расширять, развивать социальные гарантии можно, а снижать нельзя», — подчеркнула Бессараб. Цитата по ТАСС.

Она также уточнила, что вопрос об отмене льгот не поднимался ни на федеральном, ни на региональном уровне. «Даже в планах никогда такого не было», — добавила депутат.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик о якобы готовящейся отмене ряда пенсионных льгот и увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для пожилых людей. Изменения, согласно видео, должны произойти с 2026 года.