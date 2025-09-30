Цветы и открытки вместо денег: что разрешено дарить педагогам ко Дню учителя

Официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдыкызы отметила, что цветы остаются доброй традицией и символом уважения к труду педагога. Однако, по её словам, самым ценным подарком всегда будут искренние слова благодарности, стихи, рисунки и внимание от учеников и их родителей.
Все праздничные мероприятия в школах должны проводиться только в рамках предусмотренного бюджета. Минпросвет категорически запрещает сбор денег на любые торжества. О фактах нарушений просят сообщать в территориальные департаменты комитета по обеспечению качества в сфере образования.
В ведомстве подчеркнули: лучший подарок для педагога — это успехи и достижения учеников, их стремление к знаниям и уважение к профессии.
Ранее в Антикоре напоминали, что учителям можно дарить цветы и подарки, если это не связано с получением выгоды. При этом установлен лимит: презенты дороже 5 МРП (19 660 тенге) в случае выявления «услуги за подарок» могут повлечь уголовную ответственность по статье 247 УК РК («Получение незаконного вознаграждения»).
День учителя в Казахстане отмечается 5 октября — дата синхронизирована с Всемирным днём учителей. Ранее праздник приходился на первое воскресенье октября.