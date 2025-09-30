Цветы и открытки вместо денег: что разрешено дарить педагогам ко Дню учителя

Ранее в Антикоре напоминали, что учителям можно дарить цветы и подарки, если это не связано с получением выгоды. При этом установлен лимит: презенты дороже 5 МРП (19 660 тенге) в случае выявления «услуги за подарок» могут повлечь уголовную ответственность по статье 247 УК РК («Получение незаконного вознаграждения»).