Пока мужчина был на СВО, приятель воровал у него деньги: жителя Башкирии осудят за кражу 320 тысяч рублей

В Башкирии прокуратура города Агидель утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 35-летнего жителя Нефтекамска, его обвиняют в краже денег у участника специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в августе прошлого года военнослужащий, возвращаясь из отпуска в зону СВО, забыл в такси мобильный телефон с установленным банковским приложением. Он попросил знакомого вернуть устройство своей матери, проживающей в Агидели.
Однако, как установили правоохранители, обвиняемый вместо этого в течение нескольких месяцев переводил деньги со счета военнослужащего на свой. Часть похищенных средств он использовал по своему усмотрению, другую часть отдал в счет погашения долга. Общая сумма украденного превысила 320 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал и возместил ущерб в полном объеме. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.