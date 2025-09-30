Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали шесть пожаров

За минувшие сутки, 29 сентября, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на ряд происшествий. В течение суток были ликвидированы три техногенных пожара, три загорания сухой растительности, а также последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 96 специалистов и 24 единицы техники.