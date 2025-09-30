Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали шесть пожаров

За минувшие сутки, 29 сентября, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на ряд происшествий. В течение суток были ликвидированы три техногенных пожара, три загорания сухой растительности, а также последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 96 специалистов и 24 единицы техники.
В связи с прогнозом погоды на 30 сентября, который обещает порывистый ветер до 20 м/с, МЧС предупреждает жителей области о сохранении высокой угрозы возникновения пожаров. На территории северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в ряде других районов, включая Приазовье, — высокая пожароопасность (4 класс).
