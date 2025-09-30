Мэр города в Японии попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

В Японии мэр города Маэбаси Акира Огава попалась на визитах в так называемые отели любви, куда она приходила, чтобы заниматься сексом с женатым подчиненным. Об этом пишет издание The Chosun Ilbo.
Несколько газет сообщили, что Огава более 10 раз в период с июля по сентябрь встречалась в отелях любви с замужним подчиненным.
Глава города в ходе пресс-конференции созналась в посещении с подчиненным отелей любви, где номера, как правило, снимают для секса на короткий срок.
Однако Огава отвергает обвинения в романтических отношениях. Она утверждает, что только «получала от него консультации по рабочим вопросам». По ее словам, раньше она встречалась с подчиненным в ресторанах, но такое поведение привлекло бы большое количество внимания.
«Были вопросы, которые я не могла обсудить с другими сотрудниками, поэтому чаще всего общалась именно с ним», — сказала она.
Огава извинилась за свое «недальновидное поведение» и сообщила о своем намерении обсудить с юристами свои дальнейшие действия по ликвидации скандала.
Напомним, в 2022 году в высшем политическом руководстве Японии разразился сексуальный скандал. Тогда в домогательствах обвинили 78-летнего спикера парламента Хироюки Хосоду.