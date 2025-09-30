Ричмонд
Главные новости 30 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 30 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 сентября 2025.

Вэнс предупредил об угрозе шатдауна правительства США

Источник: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что правительство страны может прекратить работу с 1 октября из-за проблем с финансированием, вызванных противоречиями между республиканцами и демократами конгресса. Он уточнил, что парализовать работу кабинета министров могут «демократы», которые «действуют неправильно».

В Пентагоне сочли новую стратегию обороны США близорукой

Источник: AP 2024

В командовании Минобороны США есть разногласия относительно новой стратегии обороны страны. Об этом анонимные источники сообщили The Washington Post. Недовольные планом считают, что Пентагон уделил недостаточное внимание конкуренции с Китаем, который ведет масштабную военную модернизацию, и зря сокращает 800 генералов и адмиралов.

Нетаньяху одобрил план Трампа по Газе

Источник: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Инициатива американского лидера была представлена 29 сентября. План предусматривает вывод израильской армии, освобождение заложников, создание администрации в секторе без ХАМАС.

В Швеции опровергли заявление Киева о поставках истребителей

Источник: Tuomo Salonen/CC BY 2.0

Минобороны Швеции сообщило, что заявление украинских властей о поставке Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen не соответствует действительности. В оборонном ведомстве уточнили, что ведут с Украиной обсуждение возможной передачи самолетов, но пока согласие на предоставление военной техники не достигнуто.

В Норвегии устанавливают происхождение дрона над месторождением

Источник: Freepik

Полиция и разведывательная служба Норвегии собирают информацию о беспилотном летательном аппарате, замеченном в районе нефтегазового месторождения Equinor в Северном море. Представитель правоохранительных органов отмечают, что за дрон могли принять легкомоторный самолет или атмосферное явление.

