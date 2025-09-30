С беглого актёра Артура Смольянинова* принудительно взыскивает новый долг в России

Как следует из материалов суда, ещё в июне 2023 года банк подал в суд на Смольянинова* по вопросу невыплаченных сумм по кредиту. Судебный приказ был вынесен уже в июле и вступил в силу, но, судя по всему, задолженность так и не была погашена. 25 сентября приставы вновь начали принудительно взыскивать сумму почти 95 тысяч рублей с актёра, закрепив за ним новое исполнительное производство.
Ранее СМИ рассказывали, что приставы взыскали с Артура Смольянинова* долг размером в 159 тысяч рублей. Таким образом, исполнительное делопроизводство было закрыто 21 сентября. Напомним, что актёр заочно арестован в России. Недавно у него также изъяли автомобиль из-за долгов.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.