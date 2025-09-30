Ричмонд
Беларусь изменила правила пребывания в стране граждан Кыргызстана

Беларусь и Кыргызстан изменили правила пребывания граждан.

Источник: Комсомольская правда

Между Беларусью и Кыргызстаном подписано соглашение о порядке пребывания граждан, сообщили в МВД.

Данное соглашение разработано для развития дружественных отношений между странами. Также документ поспособствует правовому регулированию поездок, создавая благоприятные условия для обеих сторон.

По новым нормам, граждане одной страны, которые временно пребывают на территории другого государства, освобождаются от обязанности регистрироваться в компетентных органах в течение 30 календарных дней с даты въезда.

— Отсчет срока начинается с даты въезда, подтвержденной отметкой пограничной службы, — указали в МВД.

Но, если срок пребывания граждан Кыргызстана в Беларуси или белорусов в Кыргызстане превышает 30-дневный срок, то обязательна регистрация по законодательству страны пребывания.

И также Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о реадмиссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко высказался о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь: «Откуда угодно берите, хоть с Америки».

И мы писали, что президент Беларуси хочет совместные проекты с Ботсваной, назвав их принципиальными.

