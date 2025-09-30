В Индонезии 65 человек оказались под завалами после обрушения школы

В Индонезии обрушилось здание школы, под завалами оказались, по предварительным данным, 65 человек. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает NDT.
Инцидент произошел в исламской школе-интернате на востоке острова Ява. По информации СМИ, фундамент старого здания не выдержал два этажа бетона и рухнул.
Отмечается, что по меньшей мере один ученик погиб. На доске объявлений командного пункта школы числились 65 пропавших без вести учеников, в основном мальчики с 7-го по 11-й классы в возрасте 12−17 лет.
Телеканал уточнил, что пострадали 99 учеников, многие получили травмы головы и переломы, некоторые находятся в критическом состоянии.
Ранее в Кемеровской области произошло похожее происшествие. В одной из школ города Юрги во время урока рухнул потолок. СМИ попытались связаться с директором школы, однако телефон был выключен. Информация о наличии пострадавших не уточняется.
До этого часть потолка обвалилась и рухнула на одну из учениц в школе № 46 во Владивостоке. Девочка получила травмы. По предварительным данным, у нее сотрясение мозга.
В турецком пятизвездочном отеле потолок обрушился на отдыхающих, которые пришли в столовую на завтрак. Как отметили в СМИ, большинство очевидцев этого инцидента было россиянами.