Названы категории авто, для которых сохранят льготный утильсбор

Министр сообщил, что в 2024 году физические лица ввезли в Россию около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с. По его словам, это составляет лишь 11% от общего объема российского рынка легковых автомобилей за прошлый год и 16% от всех импортированных легковых машин.