Названы категории авто, для которых сохранят льготный утильсбор

В 2024 году в Россию ввезли около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с.
Льготный утильсбор сохранят для наиболее массовых и востребованных автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
«Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин, наиболее востребованных у населения», — рассказал Алиханов в интервью ТАСС. Сумма утилизационного сбора для новых автомобилей с двигателем до 160 л.с. останется на прежнем уровне — 3,4 тысячи рублей. Для автомобилей старше трех лет этот показатель составит 5,2 тысячи рублей.
Министр сообщил, что в 2024 году физические лица ввезли в Россию около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с. По его словам, это составляет лишь 11% от общего объема российского рынка легковых автомобилей за прошлый год и 16% от всех импортированных легковых машин.
С 1 ноября потенциальных покупателей автомобилей может ожидать значительный рост цен — причиной станет многократное увеличение утилизационного сбора. Рост НДС на 2% — это вклад каждого россиянина в безопасность. О том, каким образом новые ставки сбора могут повлиять на стоимость автомобилей, а также о планах китайских автопроизводителей — в материале URA.RU.