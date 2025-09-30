На Земле магнитная буря достигла уровня G2

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вопреки прогнозу, возмущение геомагнитного поля достигло «умеренного» уровня мощности 30 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G2 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что магнитная буря уровня G1, которая началась 29 сентября, может продолжаться еще несколько часов, но, скорее всего, не усилится.