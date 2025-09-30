Сергей Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы

В Ломоносовском районе благоустроили дворы между Ленинским проспектом и проспектом Вернадского. Для юных москвичей установили качели, батуты, балансиры и горки, а для любителей активного образа жизни — тренажеры для воркаута, турники и боксерскую грушу. Универсальные площадки подойдут для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Также рядом появились столы для настольного тенниса.