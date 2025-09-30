Врач Фернандо назвал главный признак скрытого алкоголизма

Врач-аддиктолог Джиан Фернандо рассказал о главном признаке скрытого алкоголизма. По его словам, тревожным сигналом является стремление выпить при стрессе, постоянное употребление алкоголя в течение дня или невозможность вспомнить, сколько выпито за неделю.
Специалист подчеркнул, что, согласно официальным рекомендациям, допустимая доза алкоголя в неделю составляет не более трех литров некрепкого пива или шести бокалов вина средней крепости. При этом, по его словам, около 24 процентов взрослых регулярно превышают эту норму.
Фернандо отметил, что даже небольшое, но регулярное употребление алкоголя может вызывать нарушение сна, лишний вес, повышенную тревожность и снижение концентрации внимания.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе такая привычка повышает риск гипертонии, инсульта, сердечных приступов и некоторых видов рака. Кроме того, скрытые алкоголики часто сталкиваются с психическими и неврологическими проблемами, передает Daily Mail.
Нарколог клиники «Алкомед», кандидат медицинских наук Николай Чередниченко объяснил, чем мужской алкоголизм отличается от женского. По словам врача, на ранних стадиях женщинам проще скрывать алкогольную зависимость.