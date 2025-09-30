В России представили мультимедийный проект о научных династиях

«Проект “Научные династии: гены открытий” — это напоминание о том, что большие открытия порой рождаются в семьях, где знания передаются как самое ценное наследство. Но также это напоминание о том, что в науке родители остаются одним из главных ориентиров для детей. Хотя дети не часто стремятся идти по стопам родителей, в научной среде все по-другому», — отметил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов, чьи слова приводит пресс-служба фонда.