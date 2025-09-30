В России представили мультимедийный проект о научных династиях

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) создал уникальный мультимедийный проект «Научные династии: гены открытий», рассказывающий о семьях российских ученых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Истории 12 династий, представители которых ведут исследования при поддержке РНФ, сопровождают архивные фотографии, документы и уникальные записи воспоминаний членов семей ученых.
«Они дают возможность проникнуться атмосферой науки, обычно скрытой от глаз общественности, — рассказы о подростковом бунте и первой любви, неудачах и радостях открытий, размышления о своем предназначении и беседы по работе за обеденным столом», — сообщили ТАСС в организации.
Среди исследователей, ставших героями проекта, — авторы математических моделей, которые помогают создавать высокотехнологичные приборы, и синтезированных молекул для новых лекарств, а также других важных для человечества открытий и разработок.
«Проект “Научные династии: гены открытий” — это напоминание о том, что большие открытия порой рождаются в семьях, где знания передаются как самое ценное наследство. Но также это напоминание о том, что в науке родители остаются одним из главных ориентиров для детей. Хотя дети не часто стремятся идти по стопам родителей, в научной среде все по-другому», — отметил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов, чьи слова приводит пресс-служба фонда.
Познакомиться с научными династиями можно на сайте.