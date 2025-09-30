От ста тысяч и выше: омичам пообещали повышение зарплат

Администрация города Омска опубликовала прогноз социально-экономического развития города на 2026−2028 годы. Он радужный. В частности, омичам пообещали повышение зарплат от ста тысяч и выше.
По прогнозам аналитиков мэрии, к 2028 году средняя заработная плата работников крупных и средних организаций Омска достигнет 110−115 тысяч рублей. К завершению этого года средняя зарплата омичей составит 88,3 тысячи рублей.
Кроме того, отмечается, что в нынешнем году зарплаты омичей уже продемонстрировали существенный рост — в среднем на 14,2%. По последним данным Омскстата, средняя зарплата омичей составляет 76,6 тысяч рублей.