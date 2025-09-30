FT: ЕС продвигает процесс вступления Украины в блок в обход Венгрии

Киев подал заявку на членство в ЕС еще в 2022 году, однако против этого всегда выступала Венгрия. Теперь Еврокомиссия намерена нарушить собственные правила, чтобы обойти вето венгерского премьера Виктора Орбана в условиях, когда нет даже официального решения о начале переговоров по вступлению стран в Союз.