FT: ЕС продвигает процесс вступления Украины в блок в обход Венгрии

В Евросоюзе начали техническую подготовку по поводу присоединения Украины и Молдавии в объединение. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщает Financial Times.
Киев подал заявку на членство в ЕС еще в 2022 году, однако против этого всегда выступала Венгрия. Теперь Еврокомиссия намерена нарушить собственные правила, чтобы обойти вето венгерского премьера Виктора Орбана в условиях, когда нет даже официального решения о начале переговоров по вступлению стран в Союз.
Лидеры ЕС обсудят этот вопрос на своей встрече в Копенгагене в среду, а в четверг к ним присоединятся другие лидеры из соседних стран, включая Украину и Молдову.
Издание называет этот план рискованным, поскольку мотивации у Украины и Молдавии на болезненные политические реформы будет мало без официального признания их усилий. Но если реформы в странах прекратятся вообще, будет еще хуже.
Ранее сообщалось, что на предстоящем саммите в Копенгагене лидеры стран Евросоюза рассмотрят возможность упрощения процедуры принятия новых членов. Нынешние правила требуют согласия всех 27 государств-членов ЕС для вступления новых стран, но председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает изменить этот порядок, чтобы Венгрия не могла влиять на решение большинства.