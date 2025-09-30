Четыре корпуса на 815 квартир введены в эксплуатацию в Коммунарке

«Общая площадь дома высотой до 19 этажей составила более 46 тыс. кв. м. В здании подключены современные инженерные системы, позволяющие экономить до 50−60% энергоресурсов по сравнению со стандартным уровнем потребления. Специалисты комитета выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь застройщик может готовиться к процедуре передачи помещений собственникам», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.