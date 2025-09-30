Четыре корпуса на 815 квартир введены в эксплуатацию в Коммунарке

«Общая площадь дома высотой до 19 этажей составила более 46 тыс. кв. м. В здании подключены современные инженерные системы, позволяющие экономить до 50−60% энергоресурсов по сравнению со стандартным уровнем потребления. Специалисты комитета выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь застройщик может готовиться к процедуре передачи помещений собственникам», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.
Новостройка расположена по адресу: ул. Братьев Гранат, д. 8 (НАО). Суммарно в доме расположено 815 квартир площадью 34,4 тыс. кв. м: 346 однокомнатных, 301 двухкомнатная и 168 трехкомнатных.
В подъездах предусмотрены места для хранения колясок, велосипедов и самокатов. В каждой секции смонтированы грузовой и пассажирский лифты — всего в здании их 22.
На подземном уровне расположены 162 кладовые, а первые этажи отданы под торговые и сервисные объекты. Из 42 коммерческих помещений шесть приспособлены под размещение кафе и ресторанов, в остальных смогут открыться магазины, пункты выдачи заказов, салоны красоты, детские развивающие центры и частные медицинские организации.
Корпуса образуют закрытый безопасный двор, где разместились детские площадки, зона для игры в бадминтон и территория с уличными тренажерами. Также специалисты провели озеленение: уложили газон и высадили деревья и кустарники.
«Строительство объекта на всех этапах проходило под надзором инспекторов комитета. Всего было проведено 11 выездных проверок, в четырех из них принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз. Они провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов. По итогам мероприятий было оформлено заключение о соответствии здания проектной документации», — добавил Слободчиков.