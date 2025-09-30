За неделю ОРВИ заразились 9582 жителя Воронежской области

Поданным управления РОспотребнадзора по Воронежской области за прошлую неделю в медучреждения региона с симптомами ОРВИ обратились 9582 человек. Среди них было 3324 пациента в возрасте до 14 лет.
По результатам лабораторного исследования взятых у больных проб эпидемиологи выявили вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы Вирусов гриппа в пробах не обнаружили.
Также за последние семь дней среди больных выявили 199 случаев COVID-19.
Врачи напоминают воронежцам о необходимости соблюдения правил профилактики заражения ОРВИ. Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.