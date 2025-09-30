Кит Урбан расстался с Николь Кидман после 19 лет брака

Музыкант Кит Урбан расстался с актрисой Николь Кидман после 19 лет брака. Об этом сообщают американские таблоиды.
Инсайдеры утверждают, что супруги живут раздельно с начала лета. При этом сообщается, что именно Урбан стал инициатором расставания, а Кидман не хотела развода и всеми силами пыталась сохранить брак.
Некоторые источники таблоидов утверждают, что Урбану очень не нравилось, что его жена снимается в откровенных сценах в кино. Так, в июле он бросил трубку на радиостанции после грубого вопроса об интимных сценах с участием его жены в фильмах «Плохая девочка» и «Семейное дело».
— Кит приобрел собственное жилье в Нэшвилле и переехал из их семейного дома, — рассказал источник TMZ.
Ранее издание Time назвало трех женщин года: ими стали актриса Николь Кидман, гимнастка Джордан Чайлз и баскетболистка Эйжа Уилсон. Семь лет назад Кидман пообещала каждые 18 месяцев работать минимум с одной женщиной-режиссером ради восстановления баланса в Голливуде.
Актер Том Круз дал редкий комментарий об экс-супруге Николь Кидман. Кидман и Круз были парой с 1990 года по 2001-й. У них двое детей — Изабелла и Коннор.