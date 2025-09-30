Овчинский: в Южном Бутове построили детский сад на 150 мест

В юго-западной части Москвы открылся новый детский сад на 150 мест с общей площадью почти 4000 квадратных метров. Церемония открытия прошла 1 сентября, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Учебное заведение расположено по адресу: Варшавское шоссе, 280А, в жилом комплексе «Никольские луга». Это удобное расположение позволит родителям экономить время на дорогу.
«В трехэтажном здании площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров предусмотрены шесть групповых ячеек с буфетной зоной, игровым залом, спальней, санузлом и раздевалкой. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы. Вокруг здания разместили шесть прогулочных зон с теневыми навесами и игровыми комплексами, а также две спортивные площадки. Новый объект образования передали городу, а 1 сентября он принял первых воспитанников», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Детский сад оборудован современным пищеблоком и медпунктом с процедурным кабинетом на первом этаже. Внутреннее пространство здания спроектировано так, чтобы обеспечить эффективное использование площадей и изоляцию групп.
На прилегающей территории застройщик провел озеленение, высадив деревья и кустарники, а также разбив цветники. У главного входа создана площадка для мероприятий, а также предусмотрены места для хранения велосипедов, самокатов и колясок. Проект реализован группой компаний «ПИК».
Кроме того ранее, пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о завершении возведения монолитных конструкций нового детского сада в жилом комплексе «Квартал Западный». В настоящее время здесь продолжаются работы по устройству внешних стен, внутренним перегородкам и отделке фасада. Новый детский сад, расположенный в районе Внуково Новомосковского административного округа, будет трехэтажным и рассчитан на 250 детей с десятью групповыми ячейками, включая игровые и спальные зоны.