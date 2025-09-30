Овчинский: в Южном Бутове построили детский сад на 150 мест

Кроме того ранее, пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о завершении возведения монолитных конструкций нового детского сада в жилом комплексе «Квартал Западный». В настоящее время здесь продолжаются работы по устройству внешних стен, внутренним перегородкам и отделке фасада. Новый детский сад, расположенный в районе Внуково Новомосковского административного округа, будет трехэтажным и рассчитан на 250 детей с десятью групповыми ячейками, включая игровые и спальные зоны.