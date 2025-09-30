Ричмонд
Парламент Башкирии в первом чтении одобрил предоставление «детям войны» новой льготы

В Башкирии «детей войны» будут без очереди обслуживать в МФЦ.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии принял в первом чтении изменения в региональный закон «О детях войны», которые расширят меры поддержки для этой категории граждан. Законопроект предусматривает предоставление права внеочередного обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев отметил, что во многих странах мира существует практика приоритетного обслуживания социально уязвимых групп населения, включая пожилых людей и участников боевых действий. Он подчеркнул, что подобная норма успешно действует в ряде российских регионов, доказав свою эффективность и целесообразность. По словам спикера, предоставление такой льготы позволит упростить доступ к необходимым услугам и снизить нагрузку на пожилых людей.

В настоящее время в республике проживает более 113 тысяч «детей войны» — граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Действующим законодательством для них уже предусмотрены специальные удостоверения, единовременные выплаты, право на внеочередное медицинское обслуживание и получение путевок в учреждения социального обслуживания.

