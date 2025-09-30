Парламент Башкирии в первом чтении одобрил предоставление «детям войны» новой льготы

В настоящее время в республике проживает более 113 тысяч «детей войны» — граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Действующим законодательством для них уже предусмотрены специальные удостоверения, единовременные выплаты, право на внеочередное медицинское обслуживание и получение путевок в учреждения социального обслуживания.