65 человек оказались под завалами при обрушении школы в Индонезии

По меньшей мере один ученик погиб, 99 ранены, а 65 человек оказались погребены под обломками после обрушения школы в Индонезии.
REUTERS.
Спасатели уже смогли вытащить восьмерых раненых. На утро вторника, 30 сентября, 65 учеников числятся пропавшими без вести, в основном мальчики с 7-го по 11-й класс.
Офицер поисково-спасательной службы Нананг Сигит заявил, что тяжёлые обломки препятствуют работам, но спасатели поддерживают жизнь пострадавших. Они продолжают подавать кислород и воду пострадавшим даже спустя 12 часов.
По словам полиции, ученики молились в здании, которое подвергалось несанкционированной реконструкции, и обрушилось на них. Власти выясняют точные причины обрушения.
Ранее в Индонезии при обрушении незаконного рудника в провинции Западная Суматра погибли более 15 человек.