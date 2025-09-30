Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

65 человек оказались под завалами при обрушении школы в Индонезии

Спасатели уже смогли вытащить восьмерых раненых из-под завалов школы в Индонезии.

По меньшей мере один ученик погиб, 99 ранены, а 65 человек оказались погребены под обломками после обрушения школы в Индонезии.

REUTERS.

Спасатели уже смогли вытащить восьмерых раненых. На утро вторника, 30 сентября, 65 учеников числятся пропавшими без вести, в основном мальчики с 7-го по 11-й класс.

Офицер поисково-спасательной службы Нананг Сигит заявил, что тяжёлые обломки препятствуют работам, но спасатели поддерживают жизнь пострадавших. Они продолжают подавать кислород и воду пострадавшим даже спустя 12 часов.

По словам полиции, ученики молились в здании, которое подвергалось несанкционированной реконструкции, и обрушилось на них. Власти выясняют точные причины обрушения.

REUTERS.

Ранее в Индонезии при обрушении незаконного рудника в провинции Западная Суматра погибли более 15 человек.