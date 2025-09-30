В РФ разработали систему для ловли хакеров, которую сравнили с рыбалкой

«Представьте, что вы ловите рыбу в большом озере. Ясно, что для большего улова можно использовать несколько удочек. С одной стороны, это надежное решение, но с другой — каждая удочка стоит денег. Вероятно, эффективнее увеличивать количество не удочек, а крючков», — отметил Дмитрий Буренок, аспирант кафедры информационной безопасности Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), специалисты которого работали над созданием новой системы.