В РФ разработали систему для ловли хакеров, которую сравнили с рыбалкой

Российские ученые разработали систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi, которую сравнили с рыбалкой. Об этом сообщается в научном журнале International Journal of Open Information Technologies.
«Представьте, что вы ловите рыбу в большом озере. Ясно, что для большего улова можно использовать несколько удочек. С одной стороны, это надежное решение, но с другой — каждая удочка стоит денег. Вероятно, эффективнее увеличивать количество не удочек, а крючков», — отметил Дмитрий Буренок, аспирант кафедры информационной безопасности Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), специалисты которого работали над созданием новой системы.
По принципу ловли рыбы и была разработана система защиты интернет-сетей от внешнего вмешательства. «Озером» в этом случае является радиоэфир, «удочками» — датчики системы обнаружения хакерских атак на сети Wi-Fi, а «крючками» — сетевые интерфейсы датчиков. Устройства в данной системе (в отличие от подобных систем) могут функционировать «сообща» и быть встроенными в уже существующие сети без больших затрат.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали «умную» защиту центров обработки данных от хакеров.