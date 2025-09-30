Белорус получил штраф более 2500 рублей за предъявленные водительские права СССР

Житель Барановичей получил крупный штраф за предъявленные водительские права образца СССР. Подробности в Барановичской межрайонной прокуратуре рассказали «Нашему краю».
Фигурантом уголовного дела стал 57-летний горожанин. Мужчину остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Прав у водителя не было, и он подумал, что избежит ответственности, если предъявит чужое подлинное водительское удостоверение образца СССР.
За использование заведомо подложного официального документа (ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси) обвиняемого суд признал виновным и назначил штраф 60 базовых величин (2520 белорусских рублей в сентябре 2025-го).
Приговор еще может быть обжалован.
