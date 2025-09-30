Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус получил штраф более 2500 рублей за предъявленные водительские права СССР

В Беларуси водитель получил штраф, предъявив ГАИ водительские права СССР.

Источник: Комсомольская правда

Житель Барановичей получил крупный штраф за предъявленные водительские права образца СССР. Подробности в Барановичской межрайонной прокуратуре рассказали «Нашему краю».

Фигурантом уголовного дела стал 57-летний горожанин. Мужчину остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Прав у водителя не было, и он подумал, что избежит ответственности, если предъявит чужое подлинное водительское удостоверение образца СССР.

За использование заведомо подложного официального документа (ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси) обвиняемого суд признал виновным и назначил штраф 60 базовых величин (2520 белорусских рублей в сентябре 2025-го).

Приговор еще может быть обжалован.

Тем временем Беларусь изменила правил пребывания в стране граждан Кыргызстана.