Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, куда обращаться при отсутствии отопления

Отопление уже запущено более чем в половине населенных пунктов Ленобласти, однако некоторые жильцы продолжают жаловаться на холодные батареи. Кроме того, несмотря на начало отопительного сезона с 25 сентября, далеко не все петербургские квартиры получили тепло. Согласно погодному прогнозу, скоро ожидаются похолодания до −4 градусов, но централизованное включение отопления произойдет лишь при условии, что средняя суточная температура держится ниже 8 градусов пять суток подряд.