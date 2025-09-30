Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 25 школах Иркутска возобновили организацию горячего питания

Приготовление еды организовано силами другого подрядчика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 25 школах Иркутска возобновили организацию горячего питания. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, без завтраков и обедов остаются ученики школы № 72. Напомним, 29 сентября подрядчик не приступил к выполнению своих обязанностей и не доставил вовремя продукты в образовательные учреждения. Из-за этого столовые были закрыты, а время уроков — сократили.

— По информации департамента, утром 30 сентября в большинстве учреждений, компания так и не приступила к выполнению обязанностей по контракту. В связи с этим приготовление еды организовано силами другого подрядчика, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.

В школе № 72 обеды для учеников подадут только во второй половине дня. Работники компании приехали на кухню с утра, но так и не начали готовить питание.

Прокуратура Иркутской области проводит проверку исполнения законодательства при организации питания школьников.