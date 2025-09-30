В 25 школах Иркутска возобновили организацию горячего питания. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, без завтраков и обедов остаются ученики школы № 72. Напомним, 29 сентября подрядчик не приступил к выполнению своих обязанностей и не доставил вовремя продукты в образовательные учреждения. Из-за этого столовые были закрыты, а время уроков — сократили.
— По информации департамента, утром 30 сентября в большинстве учреждений, компания так и не приступила к выполнению обязанностей по контракту. В связи с этим приготовление еды организовано силами другого подрядчика, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.
В школе № 72 обеды для учеников подадут только во второй половине дня. Работники компании приехали на кухню с утра, но так и не начали готовить питание.
Прокуратура Иркутской области проводит проверку исполнения законодательства при организации питания школьников.