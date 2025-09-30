В 25 школах Иркутска возобновили организацию горячего питания. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, без завтраков и обедов остаются ученики школы № 72. Напомним, 29 сентября подрядчик не приступил к выполнению своих обязанностей и не доставил вовремя продукты в образовательные учреждения. Из-за этого столовые были закрыты, а время уроков — сократили.