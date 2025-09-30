Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сбросом стоков в реку Темерник в Ростове

Поводом для вмешательства центрального аппарата ведомства стало обращение граждан, которые указали, что более десяти лет с территории жилого комплекса «Суворовский» в реку Темерник осуществляются сбросы неочищенных канализационных стоков. Причиной названо ненадлежащее функционирование локальных очистных сооружений. Это приводит к систематическому загрязнению реки, негативно сказываясь на экологической обстановке и здоровье жителей.