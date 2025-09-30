Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сбросом стоков в реку Темерник в Ростове

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении природоохранного законодательства в Ростове-на-Дону. Соответствующий комментарий был опубликован в официальном аккаунте приемной главы СК России в одной из социальнх сетей.
Поводом для вмешательства центрального аппарата ведомства стало обращение граждан, которые указали, что более десяти лет с территории жилого комплекса «Суворовский» в реку Темерник осуществляются сбросы неочищенных канализационных стоков. Причиной названо ненадлежащее функционирование локальных очистных сооружений. Это приводит к систематическому загрязнению реки, негативно сказываясь на экологической обстановке и здоровье жителей.
Многочисленные попытки граждан решить проблему через обращения в различные инстанции не принесли результата.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления предоставить доклад о результатах проверки и всех установленных обстоятельствах.
Подпишись на нас в Telegram!