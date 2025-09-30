Зимние тарифы начнут действовать на столичных электросудах с 1 октября

«Наши уникальные электросуда работают круглый год. Они перевозят пассажиров даже в холодное время и могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 см. В салоне всегда поддерживается комфортная температура. С 1 октября, как и в прошлом году, на электросудах будут действовать “зимние” тарифы. Мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как уточняется, стоимость одной поездки по карте «Тройка» и биометрии составит 100 ₽ в будни и 130 ₽ в выходные и праздничные дни, а по банковской карте и СБП — 120 ₽ в будни и 150 ₽ в выходные и праздничные дни.