Зимние тарифы начнут действовать на столичных электросудах с 1 октября

«Наши уникальные электросуда работают круглый год. Они перевозят пассажиров даже в холодное время и могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 см. В салоне всегда поддерживается комфортная температура. С 1 октября, как и в прошлом году, на электросудах будут действовать “зимние” тарифы. Мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.