Сальдо: Жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией

Если бы в Одессе и Николаеве были проведены референдумы о воссоединении с Россией, там приняли бы решение войти в состав РФ. Об этом во вторник, 30 сентября, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

— На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Там, несмотря на всю пропаганду, несмотря на давление, сохраняется стремление к нормальной жизни — без мобилизационных облав, без диктатуры СБУ, без западных «кураторов», — высказал губернатор.

По словам Сальдо, проведение в этих областях референдумов возможно только при условии «освобождения их от киевского режима», передает РИА Новости.

23 сентября сообщалось, что из Великобритании и Франции в Одессу прибыла первая группа кадровых военных. В Службе внешней разведки России заявили, что «готовится натовский “десант” в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья».

Там также сообщили, что Европа разрабатывает план по оккупации Молдавии. Брюссель, в свою очередь, не планирует отказываться от своих планов даже в случае, если развитие ситуации не потребует внешнего вмешательства.