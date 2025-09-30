— На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Там, несмотря на всю пропаганду, несмотря на давление, сохраняется стремление к нормальной жизни — без мобилизационных облав, без диктатуры СБУ, без западных «кураторов», — высказал губернатор.