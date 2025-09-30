Арестованная по делу Долиной пожаловалась суду: что стряслось с фигуранткой дела

Содержащаяся в СИЗО Анжела Цырульникова, которая проходит по делу народной артистки РФ Ларисы Долиной, сообщила, что у нее ухудшилось здоровье на фоне стресса и переживаний. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы сообщает РИА Новости.