Арестованная по делу Долиной пожаловалась суду: что стряслось с фигуранткой дела

Содержащаяся в СИЗО Анжела Цырульникова, которая проходит по делу народной артистки РФ Ларисы Долиной, сообщила, что у нее ухудшилось здоровье на фоне стресса и переживаний. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы сообщает РИА Новости.
«В апелляционной жалобе обвиняемая… сообщает о том, что из-за стресса и переживаний у нее ухудшилось состояние здоровья, что также усугубляется длительным нахождением под стражей», — сказано в документах.
Фигурантами по делу проходят четыре человека: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенного организованного группой.
В июле прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года обманом похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, лишив артистку права на жилое помещение. Стоимость квартиры в Ксеньинском переулке на рынке составляет 138 млн рублей.