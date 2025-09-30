Ефимов: в СВАО создали почти 140 площадок во дворах новостроек по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в районе Южное Медведково появилось 24 новые площадки, из которых три детские и две спортивные расположены у дома 25, корпус 1, на улице Молодцова. В Лосиноостровском районе созданы 22 площадки, а в Бабушкинском — 19. У новостройки на Долгопрудной аллее, дом 14, корпус 1, обустроено шесть детских, две спортивные площадки и одна зона отдыха, что является самым крупным досуговым пространством среди всех новостроек в округе.