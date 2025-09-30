Ефимов: в СВАО создали почти 140 площадок во дворах новостроек по реновации

На северо-востоке Москвы оборудовали 138 детских и спортплощадок на придомовой территориях новостроек, возведенных по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На северо-востоке столицы с начала реализации программы реновации возведено 57 новостроек. В них свыше 12 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой. Придомовую территорию комплексно благоустроили. Возле жилых комплексов создали 63 зоны для тихого отдыха, а также 138 детских и спортивных площадок с безопасным прорезиненным покрытием: 74 — для детей, а 64 — для спорта», — пояснил Ефимов.
Благоустройство придомовых территорий не только улучшает качество жизни, но и делает их популярными местами для местных жителей. На детских площадках можно найти игровые комплексы, горки, качели и песочницы, которые разделены на зоны для малышей и детей постарше. В спортивных зонах установлены тренажеры для различных групп мышц и площадки для командных игр.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в районе Южное Медведково появилось 24 новые площадки, из которых три детские и две спортивные расположены у дома 25, корпус 1, на улице Молодцова. В Лосиноостровском районе созданы 22 площадки, а в Бабушкинском — 19. У новостройки на Долгопрудной аллее, дом 14, корпус 1, обустроено шесть детских, две спортивные площадки и одна зона отдыха, что является самым крупным досуговым пространством среди всех новостроек в округе.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о новом доме по реновации в районе Проспект Вернадского. Восьмисекционный монолитный жилой комплекс включает четыре корпуса разной этажности, а также подземный этаж. Внешняя отделка выполнена с использованием бетонной плитки и фиброцементных плит, имитирующих кирпич. Лоджии и балконы застеклены, установлены короба для кондиционеров, а входы оформлены витражами.
Дом расположен рядом со станциями метро «Проспект Вернадского» и «Новаторская», а также с парком 50-летия Октября, Удальцовскими прудами, соцучреждениями, магазинами, спортклубами и кафе. В доме триста шестьдесят четыре квартиры общей площадью 22,3 тыс. кв. метров, которые имеют улучшенную отделку в соответствии с московским стандартом реновации. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на сто пятьдесят три машино-места.
Программа реновации была утверждена в 2017 г. и затрагивает почти миллион жителей столицы, предусматривая расселение 5176 домов. Сергей Собянин ранее поручил ускорить реализацию программы в два раза.