В мэрии Уфы прокомментировали вырубку деревьев в центре города

Уфимцы возмутились, что в центре города массово вырубают деревья. Опустела часть улиц Достоевского и Кирова. «Башинформу» в пресс-службе администрации города пояснили, что меры по вырубке деревьев приняты в рамках благоустройства тротуаров по улицам Кирова — от ул. Мустая Карима до ул. Ленина (нечетная сторона), Достоевского — от ул. Мустая Карима до ул. Ленина (по четной и нечетной сторонам) и Достоевского (вдоль дома № 38 по ул. Карла Маркса). Здесь старые деревья будут заменены на новые. А именно, всего будет высажено более 60 деревьев.
«Приступили к благоустройству. Здесь будет плитка с гранитным напылением, а также высажены крупномерные липы. По улице Чернышевского деревья уже посадили. Продолжаются работы на улице К. Маркса до Тукаева. Приступаем к работам на проспекте Октября, там у нас двухлетний контракт: будет велодорожка, отдельно — пешеходная зона и озеленение. Благоустроительный сезон завершается, осталось немного, но планируем максимально использовать погоду, чтобы завершить работу на объектах», — сообщил в своих соцсетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.
В мэрии подчеркнули, что мероприятия по сносу зеленых насаждений осуществляются в соответствии с разрешительной документацией.