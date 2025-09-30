В мэрии Уфы прокомментировали вырубку деревьев в центре города

Уфимцы возмутились, что в центре города массово вырубают деревья. Опустела часть улиц Достоевского и Кирова. «Башинформу» в пресс-службе администрации города пояснили, что меры по вырубке деревьев приняты в рамках благоустройства тротуаров по улицам Кирова — от ул. Мустая Карима до ул. Ленина (нечетная сторона), Достоевского — от ул. Мустая Карима до ул. Ленина (по четной и нечетной сторонам) и Достоевского (вдоль дома № 38 по ул. Карла Маркса). Здесь старые деревья будут заменены на новые. А именно, всего будет высажено более 60 деревьев.