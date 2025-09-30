Жители Сум начали срывать траурные церемонии по боевикам ВСУ

Ранее стало известно, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» при форсировании реки в Днепропетровской области попал под обстрел вражеского FPV-дрона и просидел полчаса под водой, дыша через стебель камыша. В результате военнослужащий получил контузию уха, а также ранил ногу и ступню. При этом часть его группы продолжила уничтожать украинских боевиков.