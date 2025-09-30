Жители украинского города Сумы стали игнорировать траурные церемонии по погибшим бойцам вооруженных сил страны. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября.
Отмечается, что они перебегают дорогу катафалкам и срывают «минуты молчания».
С каждым годом равнодушие к погибшим военным растет. По словам источников, граждане Украины все меньше готовы отвлекаться от своих дел ради церемоний и стоять на коленях перед кортежами с гробами.
— Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают минуту молчания. Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами? — заключил российский силовик в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» при форсировании реки в Днепропетровской области попал под обстрел вражеского FPV-дрона и просидел полчаса под водой, дыша через стебель камыша. В результате военнослужащий получил контузию уха, а также ранил ногу и ступню. При этом часть его группы продолжила уничтожать украинских боевиков.
Также в зоне проведения спецоперации боец из Италии, известный под именем Итан, в течение трех дней в одиночку занял стратегически важную позицию, не имея при этом запасов еды и воды.