Жители Сум начали срывать траурные церемонии по боевикам ВСУ

Жители украинского города Сумы стали игнорировать траурные церемонии по погибшим бойцам вооруженных сил страны. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября.

Отмечается, что они перебегают дорогу катафалкам и срывают «минуты молчания».

С каждым годом равнодушие к погибшим военным растет. По словам источников, граждане Украины все меньше готовы отвлекаться от своих дел ради церемоний и стоять на коленях перед кортежами с гробами.

— Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают минуту молчания. Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами? — заключил российский силовик в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» при форсировании реки в Днепропетровской области попал под обстрел вражеского FPV-дрона и просидел полчаса под водой, дыша через стебель камыша. В результате военнослужащий получил контузию уха, а также ранил ногу и ступню. При этом часть его группы продолжила уничтожать украинских боевиков.

Также в зоне проведения спецоперации боец из Италии, известный под именем Итан, в течение трех дней в одиночку занял стратегически важную позицию, не имея при этом запасов еды и воды.