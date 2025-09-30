Ричмонд
Сергей Собянин: Собираем идеи горожан по развитию кинопарка «Москино»

На платформе «Город идей» запустили проект «Время снимать кино». По словам мэра столицы Сергея Собянина, цель инициативы — собрать предложения жителей по развитию кинопарка «Москино».

Источник: Агентство «Москва»

Он отметил, что парк оснащен всем необходимым для съемок фильмов, сериалов и клипов: современными павильонами, костюмерными, мастерскими декораций и реквизита, а также площадками для образовательных и культурных мероприятий.

Собянин добавил, что с 30 сентября по 2 октября горожане могут предложить свои идеи по развитию образовательной программы, расширению ассортимента сувенирной продукции, обновлению декораций и продвижению кинопарка в социальных сетях.

— Лучшие идеи определятся в ходе городского голосования. И после — будут реализованы Департаментом культуры, — написал глава города в MAX.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что киноплатформе «Москино» исполнилось два года. Он добавил, что данный уникальный проект облегчает процесс согласования съемок через кинокомиссию, а также позволяет ближе познакомиться с киноиндустрией.

