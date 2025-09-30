Китайский суд приговорил к смерти членов клана, убивавших непокорных работников: высшую меру получили 11 человек

Народный суд промежуточной инстанции в китайском городе Вэньчжоу вынес смертные приговоры 11 участникам преступной группировки. Как сообщает The Guardian, группировку обвинили в организации нелегальных азартных игр и мошеннических операций с оборотом более 1,4 миллиарда долларов, а также в убийстве работников, которые отказывались подчиняться.
Еще пятерым обвиняемым были вынесены смертные приговоры с двухгодичной отсрочкой исполнения. В судебной практике Китая такие условные смертные приговоры впоследствии часто заменяются пожизненным лишением свободы. 12 других фигурантов получили различные сроки тюремного заключения — от 5 до 24 лет.
Ордера на арест членов семьи Мин были выданы китайским судом в ноябре 2023 года. Они подозревались в совершении убийств и организации мошеннических схем в приграничных с Мьянмой районах. В результате преступной деятельности синдиката погибли 14 работников.
10 из них были вовлечены в мошеннические схемы и погибли при попытке бегства или за неподчинение руководству. В качестве примера приводился инцидент октября 2023 года, когда обвиняемые открыли огонь по людям внутри одного из мошеннических центров, чтобы предотвратить их возвращение в Китай.
Прежде KP.RU сообщал, что бывший глава Министерства сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорен к смертной казни за получение взяток. Общая сумма полученных взяток превышает 38 млн долларов.