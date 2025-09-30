Омичам рассказали, какие опасные болезни может скрывать ОРВИ

Так, о недавнем случае из своей практики рассказала инфекционист Марина Селиванова. В больницу обратился мужчина с высокой температурой, болями в горле и слабостью. На его руке появилось красное пятно, а лимфоузлы значительно увеличились. Мужчина был уверен, что у него обычная простуда, но состояние только ухудшалось, несмотря на приём антибиотиков.