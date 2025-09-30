Омичам рассказали, какие опасные болезни может скрывать ОРВИ

Если простуда протекает необычным образом, это может быть сигналом о наличии более серьёзной инфекции. В осенний сезон случаи ОРВИ становятся всё более частыми, особенно среди школьников и пожилых людей. В России число заболеваний возросло с середины сентября, а эксперты Роспотребнадзора напоминают о важности профилактики: регулярное мытьё рук, проветривание помещений и вакцинация от гриппа.
Часто люди предпочитают лечить ОРВИ самостоятельно, не обращая внимания на ухудшение самочувствия или странные симптомы, такие как необъяснимые боли или высыпания. Однако такие признаки могут быть симптомами гораздо более опасных заболеваний.
Так, о недавнем случае из своей практики рассказала инфекционист Марина Селиванова. В больницу обратился мужчина с высокой температурой, болями в горле и слабостью. На его руке появилось красное пятно, а лимфоузлы значительно увеличились. Мужчина был уверен, что у него обычная простуда, но состояние только ухудшалось, несмотря на приём антибиотиков.
После осмотра и сбора анамнеза врач узнала, что пациент работает вахтовым методом, что стало ключевым моментом для постановки диагноза. Специалист заподозрила туляремию — опасную инфекцию, которая может маскироваться под ОРВИ. Болезнь передаётся через укусы насекомых, воздух, заражённую пищу и контакт с инфицированными животными.
Туляремия часто вызывает симптомы, схожие с обычной простудой, но требует совершенно другого лечения. Без должного лечения возможны серьёзные осложнения, такие как воспаление плевры, абсцесс лёгких и менингит. После корректной терапии и вскрытия одного из лимфоузлов мужчина поправился и вернулся к привычной жизни.
Эксперт призывает быть внимательными к своему здоровью: «За обычной ОРВИ могут скрываться другие, более опасные заболевания. Если вы заметили странные симптомы, не откладывайте визит к врачу. В этом случае диагноз был подтверждён с помощью анализов крови и биоматериала», — добавила Марина Селиванова.