Массовое отключение воды во Владивостоке 1 октября отменено

Жильцы сотен домов не останутся без ХВС.

Источник: Reuters

Отключение холодного водоснабжения, которое планировалось 1 октября в связи с перебоями в электроснабжении на ряде водонасосных станций Владивостока, отменяется, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примводоканала.

Подача холодной воды будет осуществляться в штатном режиме по всем адресам, ранее попадавшим в зону планируемого отключения. Это касается сотен жилых домов по таким улицам, как Адмирала Кузнецова, Нейбута, Луговая, Красного Знамени проспект, Карла Либкнехта, Спиридонова, Матросские переулки, Шилкинская, Стрелковая, Окатовая и многим другим.

Массовые отключения холодной воды на этой неделе во Владивостоке — адреса и даты.

Причину отключений назвали в Примводоканале.

Напомним, что в четверг, 2 октября, с 3.00 до 22.00 из-за плановых ремонтных работ от холодного водоснабжения будет отключен ряд улиц дальневосточной столицы.