Массовое отключение воды во Владивостоке 1 октября отменено

Подача холодной воды будет осуществляться в штатном режиме по всем адресам, ранее попадавшим в зону планируемого отключения. Это касается сотен жилых домов по таким улицам, как Адмирала Кузнецова, Нейбута, Луговая, Красного Знамени проспект, Карла Либкнехта, Спиридонова, Матросские переулки, Шилкинская, Стрелковая, Окатовая и многим другим.