В Екатеринбурге вышел на обкатку трамвай «Синара»

Эта модель была представлена на выставке «ИННОПРОМ-2025», проходившей с 7 по 10 июля этого года. На презентации сообщили, что разработка полностью отечественная и была собрана уральскими машиностроителями. В трамвае 70 сидячих мест, большая часть которых расположена низко от уровня пола для комфорта пассажиров. Его вместимость при полной посадке — 308 человек.