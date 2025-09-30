В Екатеринбурге вышел на обкатку трамвай «Синара»

В Екатеринбурге на обкатку выехал новый трехсекционный трамвай модели 71−233 «Синара». Трамвай курсирует под тестовым номером 849 от западного трамвайного депо до станции «ВИЗ». В Екатеринбурге это первый трамвай такой модели.
Эта модель была представлена на выставке «ИННОПРОМ-2025», проходившей с 7 по 10 июля этого года. На презентации сообщили, что разработка полностью отечественная и была собрана уральскими машиностроителями. В трамвае 70 сидячих мест, большая часть которых расположена низко от уровня пола для комфорта пассажиров. Его вместимость при полной посадке — 308 человек.