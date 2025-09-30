В поселке Санчурск Кировской области открыли модельную библиотеку

А в читальном зале обустроили лабораторию «#ЗнайЧитай». Там установили мультимедийное оборудование, создали несколько пространств, в том числе медиазону и территорию, предназначенную для семейного досуга. При этом книжный фонд библиотеки также был расширен. Он пополнился более чем 4 тысячами изданий.