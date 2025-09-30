Ричмонд
В поселке Санчурск Кировской области открыли модельную библиотеку

Там будут показывать фильмы, проводить семинары и видеоконференции.

Центральную библиотеку имени А. М. Рыжова в поселке городского типа Санчурск в Кировской области модернизировали по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

В учреждении провели косметический ремонт и полностью заменили всю мебель. Там оборудовали конференц- и кинозалы. Теперь в библиотеке будут показывать фильмы, проводить семинары и другие мероприятия в онлайн-формате.

А в читальном зале обустроили лабораторию «#ЗнайЧитай». Там установили мультимедийное оборудование, создали несколько пространств, в том числе медиазону и территорию, предназначенную для семейного досуга. При этом книжный фонд библиотеки также был расширен. Он пополнился более чем 4 тысячами изданий.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.