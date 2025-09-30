Минтранс: аэротакси могут появиться в России в ближайшие 10 лет

Аэротакси могут появиться в отдельных городах России в течение ближайших 10 лет, сообщили РИА Новости в Минтрансе страны.
«Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре», — отметили в ведомстве.
Что касается беспилотных пассажирских самолетов, это дело «более далекой перспективы», добавили в министерстве. В целом, уточнили там, для массового перехода на беспилотные воздушные суда необходимы, в частности, дальнейшие достижения в навигации и обнаружении препятствий, внесение изменений в нормативные базы, а также общественное доверие.
Добавим, что в Дубае аэротакси планируют запустить к следующему году.