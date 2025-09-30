ГАИ назвала республиканскую трассу для «усиленной отработки» под Минском. Какие 6 пунктов на контроле инспекторов?

В ведомстве перечислили 6 пунктов, на которые обратят внимание инспекторы:
- Управление транспортом бесправниками.
- Вождение в нетрезвом состоянии.
- Нарушения при выполнении маневров на дороге.
- Соблюдение правил перевозки пассажиров.
- Соблюдение правил передвижения велосипедистов.
- Передвижение пешеходов.
Штраф от ГАИ после ролика в интернете
Ранее Smartpress.by рассказывал, что сотрудники ГАИ нашли в интернете видео с нарушением водителя на дороге в Бобруйске. Правоохранители установили его личность и привлекли к административной ответственности.
Так, 63-летний водитель Мercedes создал аварийную обстановку для автомобиля Ford, совершив обгон через сплошную линию разметки. Теперь мужчине придется заплатить штраф на сумму 420 рублей, также его лишили водительских прав на 4 месяца.