Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ назвала республиканскую трассу для «усиленной отработки» под Минском. Какие 6 пунктов на контроле инспекторов?

В ГАИ Минской области сообщили, что по 30 сентября Госавтоинспекция проводит «усиленную отработку» республиканской трассы М-3 «Минск-Витебск» под столицей. Целью рейдов назвали снижение аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Источник: Смартпресс

В ведомстве перечислили 6 пунктов, на которые обратят внимание инспекторы:

  1. Управление транспортом бесправниками.
  2. Вождение в нетрезвом состоянии.
  3. Нарушения при выполнении маневров на дороге.
  4. Соблюдение правил перевозки пассажиров.
  5. Соблюдение правил передвижения велосипедистов.
  6. Передвижение пешеходов.

Штраф от ГАИ после ролика в интернете

Ранее Smartpress.by рассказывал, что сотрудники ГАИ нашли в интернете видео с нарушением водителя на дороге в Бобруйске. Правоохранители установили его личность и привлекли к административной ответственности.

Так, 63-летний водитель Мercedes создал аварийную обстановку для автомобиля Ford, совершив обгон через сплошную линию разметки. Теперь мужчине придется заплатить штраф на сумму 420 рублей, также его лишили водительских прав на 4 месяца.