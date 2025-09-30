Мошенники маскируются под сотрудников УК и обманывают жителей схемой со шлагбаумом

Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, его слова приводит «RT».
Эксперт отметил, что после этого злоумышленники просят продиктовать код из смс «для активации». На самом деле в этот момент они пытаются войти в интернет-банк жертвы, и сообщение приходит именно из банка. Если человек сообщает код, мошенники получают доступ к его счету.
По словам Силаева, схема работает потому, что человеку предлагают не избежать угрозы, а получить выгоду — «бесплатный доступ и порядок во дворе», что снижает бдительность и подталкивает к быстрым действиям.
Специалист напомнил, что настоящие управляющие компании никогда не запрашивают по телефону коды из смс, реквизиты карт или паспортные данные. Решение об установке шлагбаума принимается только на общем собрании собственников и оформляется протоколом, а все платежи проходят исключительно по официальным реквизитам юридического лица, а не на карту частного лица.
При этом банковские антифрод-системы не защитят, если человек сам сообщил код. Единственным правильным правилом, подчеркнул Силаев, остается категорический отказ от передачи смс-кодов и пуш-подтверждений.
Он также посоветовал при поступлении подобного звонка немедленно прекратить разговор, самостоятельно перезвонить в управляющую компанию по номеру из квитанции или с официального сайта и уточнить, действительно ли ведутся такие работы.
Если мошенники уже пытались запросить код, необходимо сразу же сообщить об этом в банк по телефону, указанному на обороте карты. Кроме того, эксперт рекомендует предупредить соседей — в чатах дома или на доске объявлений.