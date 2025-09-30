Мошенники маскируются под сотрудников УК и обманывают жителей схемой со шлагбаумом

Эксперт отметил, что после этого злоумышленники просят продиктовать код из смс «для активации». На самом деле в этот момент они пытаются войти в интернет-банк жертвы, и сообщение приходит именно из банка. Если человек сообщает код, мошенники получают доступ к его счету.