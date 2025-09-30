Мужчина вернулся из запоя, но попал на свои похороны

В Аргентине мужчина, которого считали погибшим, прибыл на свои же похороны. О необычном случае рассказал Daily Star.
Правоохранители сообщили родителям 28-летнего Максимилиано Энрике Акосты о том, что его сбил грузовик с сахарным тростником. Мать опознала молодого человека по одежде.
На прошлой неделе, 23 сентября, в их доме начались похороны. В это время на церемонию явился сам Акоста, заявив: «Я жив!».
Молодой человек пояснил, что несколько дней провел в запое с приятелями в соседнем городе, а когда протрезвел и вернулся домой — неожиданно для себя обнаружил, что его уже хоронят.
Останки неизвестного вернули на экспертизу. Вдобавок брат Акосты рассказал о другой ошибке сотрудников морга. Сначала им выдали не те останки, которые опознавала мать.
Это далеко не первый случай, когда человек оказывается на своих похоронах. В начале этого года житель Таиланда попал в похожую историю. Его перепутали с замерзшим насмерть на улице мужчиной.