В Омском районе обнаружили бесхозную дорогу

Как установила прокурорская проверка, дорога проходит в границах населенного пункта Магистрального сельского поселения и является частью его инфраструктуры. Дорогой пользуется неограниченный круг лиц. Вместе с тем дорога в перечень дорог общего пользования местного значения не включена и на балансе у муниципалитета не числится. Как следствие, за ней никто не ухаживает и не ремонтирует, дорога находится в плачевном состоянии.