В Омском районе обнаружили бесхозную дорогу

Если муниципалитет не примет ее в собственность, к органам власти подадут судебный иск.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура обнаружила в Омском районе ничейную бесхозную дорогу. Речь идет об участке автомобильной дороги «село Ребровка — граница Лузинского сельского поселения».

Как установила прокурорская проверка, дорога проходит в границах населенного пункта Магистрального сельского поселения и является частью его инфраструктуры. Дорогой пользуется неограниченный круг лиц. Вместе с тем дорога в перечень дорог общего пользования местного значения не включена и на балансе у муниципалитета не числится. Как следствие, за ней никто не ухаживает и не ремонтирует, дорога находится в плачевном состоянии.

По итогам проверки прокуратура внесла в администрацию Магистрального сельского поселения представление — муниципалитет должен принять на учет бехозяйный дорожный объект.

В прокуратуре также добавили, что если администрация Магистрального не выполнит представление добровольно, надзорный орган обратится в суд. После того, как дорога будет принята на баланс, муниципалитет будет обязан нести расходы по ее содержанию и ремонту.