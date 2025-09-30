Водино без воды. Жители крупного посёлка под Самарой сражаются за право пить

О проблеме отсутствия воды в Водино СМИ писали ещё в 2015 году. Тогда в единственном колодце посёлка можно было зачерпнуть лишь мутно-жёлтой жидкости. Скважины пересыхают, а бурильные компании, по словам местных жителей, отказываются работать из-за сложных условий — глубина, на которой расположен водоносный слой, превышает 80 метров. Члены одной из семей добурили даже до 120 метров. Но тщетно. Влаги не обнаружили.