Водино без воды. Жители крупного посёлка под Самарой сражаются за право пить

Некогда перспективное место для спокойной жизни — посёлок Водино — сегодня называют «Мертвым городом». Молодежь уезжает, а оставшиеся полтысячи жителей ежедневно сталкиваются с бытовыми трудностями, которые превращают повседневный быт в тяжкое испытание.
Село расположено всего в 40 минутах езды от Самары и рядом с крупным поселком Новосемейкино. Однако отсутствие инфраструктуры, пересохшие колодцы и скважины превращают жизнь в Водино в борьбу за элементарный ресурс.
История поселка началась в 1980-х, когда его начали возводить для работников нового домостроительного комбината. Но в 1990-х финансирование прекратилось, завод так и не появился, а многоквартирные дома остались пустыми. Несмотря на близость к областному центру, ситуация с водоснабжением как в глухой деревне. И название местности для жителей выглядит издевательски.
Обещания и реальность.
О проблеме отсутствия воды в Водино СМИ писали ещё в 2015 году. Тогда в единственном колодце посёлка можно было зачерпнуть лишь мутно-жёлтой жидкости. Скважины пересыхают, а бурильные компании, по словам местных жителей, отказываются работать из-за сложных условий — глубина, на которой расположен водоносный слой, превышает 80 метров. Члены одной из семей добурили даже до 120 метров. Но тщетно. Влаги не обнаружили.
В 2021 году засушливое лето усугубило ситуацию. Питьевую воду приходилось привозить из соседнего поселка, а для хозяйственных нужд ее катастрофически не хватало. Жители неоднократно обращались в администрацию Красноярского района, получая ответы о планах включить проект водоснабжения в госпрограмму. Однако год за годом эти обещания повторяются, а работ так и нет.
В 2024 году было одобрено соглашение о передаче полномочий по организации водоснабжения, а в 2025-м появилось сообщение о планах начать работы.
Жители требуют действий.
В условиях полного отсутствия воды местные взяли ситуацию в свои руки. Они организовали сбор подписей под обращением к главе района, ссылаясь на федеральные законы, которые гарантируют право на качественное водоснабжение.
«В очередной раз в селе остро встает проблема центрального водоснабжения. Воды в колодцах опять нет от слова “совсем”. Покупать воду в таких количествах, чтобы нормально помыться, постирать белье у нас нет возможности. Про полив вообще речи нет. В селе много детей, как так жить с маленькими детьми вообще не представляю», — поделилась горестями с «АиФ» местная жительница Алёна.
В обращении указано, что село находится рядом с экологически опасными объектами — заброшенным серным карьером и свалкой, что делает использование поверхностных грунтовых вод опасным для здоровья.
«Без воды очень плохо. Приходится ездить стирать к ребенку в город. Огород не сажаем третий год, покупать воду уже очень затратно. Обращались в МУП “Жилкомсервис” по поводу поставки воды, так нам отвечают, что бочка ржавая и старая и поэтому воду для бытовых нужд они привезти не смогут», — отмечает жительница посёлка Галина.
Особенно остро проблема стоит для семей с детьми, инвалидов, ветеранов труда и участников СВО. По словам жителей, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «АиФ-Самара», в Водино проживает 449 человек, из них более сотни — дети.
«Но количество проживающих, если учитывать дачников, намного больше. Около 1500 человек», — отмечает активистка села Ольга Горшкова.
По информации, предоставленной администрацией Красноярского района, сельчане могут заключить договор на подвоз воды с МУП «Жилкомсервис». Однако граждане говорят, что привозная вода обходится слишком дорого, стоимость может достигать 3600 рублей за кубометр. А автомат с питьевой жидкостью, еще в 2021 году установленный в поселке, по словам Ольги Горшковой не работает.
В подготовленном обращении жители требуют от администрации четко обозначить сроки проектирования и строительства водопровода, предоставить план работ и информацию о подрядчике. Они настаивают: вода — это базовая потребность, и ее отсутствие нарушает конституционные права граждан.
Водино не бросят.
Редакция «АиФ-Самара» связалась с главой Красноярского района Юрием Горяиновым. Он пояснил, что вопрос водоснабжения села Водино остается в центре внимания администрации.
«В 2021 году администрацией района было получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту “Водопровод в селе Водино”, их стоимость составила 11,2 млнрублей. Мы неоднократно направляли письма в адрес профильного министерства с просьбой о субсидировании, но в итоге получили рекомендацию решать проблему через целевое кредитование. Однако в предоставлении такого кредита администрации района отказали», — отметил глава района.
Кроме того, Юрий Горяинов подчеркнул, что в Водино за последние годы реализован ряд социальных проектов: построен фельдшерско-акушерский пункт, оборудована детская площадка, заасфальтирована часть дороги по улице Куйбышевской, где в текущем году также планируется продолжение работ.
«Мы понимаем обеспокоенность жителей, — резюмировал глава района. — Благодарим жителей за активность. Вопрос водоснабжения в этом поселении для нас ключевой, и мы продолжим добиваться его решения. Конкретнее о сроках напишем в ответе на обращение жителей».
Тем временем тревожная коммунальная новость взволновала жителей региона. Появилась информация, что у владельцев квартир, систематически не передающих показания счётчиков, могут начать изымать жилплощадь. Подробности читайте в нашем материале.