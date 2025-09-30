Ричмонд
В Беларуси спасатели МЧС сожгли дом во время огневого эксперимента

МЧС и Минстройархитектуры устроили огневой эксперимент, во время которого сгорел дом.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские спасатели сожгли дом ради огневого эксперимента, сообщили в МЧС.

Масштабный натурный эксперимент организовало МЧС совместно с Минстройархитектуры. Пожар «устроили» на оперативно-тактическом полигоне под Борисовом. Для этого было возведен и облицован трехэтажный дом.

Во время огневого эксперимента специалисты смогли изучить скорость распространение огня по фасаду здания от очага возгорания. Кроме того, тщательно изучалось какие материалы, фасадные системы и конструктивные элементы сдерживают пламя, а по каким материалам огонь, наоборот, распространяется быстрее.

— Во время огневого эксперимента проверялись межэтажные пояса, козырьки из негорючих материалов и витражные конструкции, — уточнили в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что в эксперименте участвовали не только спасатели и архитекторы, но и ученые, и представители сертификационных центров. Полученные опытным путем результаты затем будут использовать для корректировки строительных норм и требований.

