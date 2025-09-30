Жителям Хабаровского края напоминают об опасности африканской чумы свиней

За период с 2020 по 2023 годы на территории Вяземского района было зафиксировано 12 случаев вспышек болезни, погибло 41 животное, ещё 187 особей были изъяты и подвергнуты гуманному убою. Все трупы свиней уничтожались путём сжигания.