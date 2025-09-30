Жителям Хабаровского края напоминают об опасности африканской чумы свиней

В связи с сезонной миграцией диких кабанов и активным посещением лесов людьми повышается риск распространения африканской чумы свиней (АЧС), напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
За период с 2020 по 2023 годы на территории Вяземского района было зафиксировано 12 случаев вспышек болезни, погибло 41 животное, ещё 187 особей были изъяты и подвергнуты гуманному убою. Все трупы свиней уничтожались путём сжигания.
Африканская чума свиней представляет собой высокозаразное вирусное заболевание, характеризующееся острым течением и почти стопроцентной смертностью среди поражённых животных. Вирус отличается повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды.
Основной источник вируса — больные свиньи. Заражение здоровых животных происходит преимущественно контактным путем, через употребление кормов и продуктов питания, полученных от инфицированных хозяйств, а также через укусы переносчиков-вирусов (например, клещей).
Кроме того, возбудитель способен распространяться через транспортировку больных животных, использование предметов ухода, инвентаря и оборудования, которые ранее соприкасались с инфекцией.
Типичные проявления АЧС включают резкое повышение температуры тела до +42 °C, общую слабость организма, потерю аппетита, сухой кашель, затрудненное дыхание, судороги и паралич задних ног, появление покраснений или синюшности кожных покровов живота и груди, расстройства пищеварения, стремление заболевших особей укрыться в тёмных углах помещений и лежать неподвижно.
Для минимизации риска появления и распространения инфекции владельцам свиней рекомендуется соблюдать ряд мер предосторожности: предоставлять животных специалистам государственных ветеринарных служб для регулярного профилактического осмотра и обязательной вакцинации против классических форм чумы свиней, покупать молодняк исключительно при наличии ветеринарного сертификата, подтверждающего благополучие хозяйства-продавца, здоровье животных и наличие необходимых прививок.
Также необходимо регулярно проводить регистрацию приобретенного скота в местных органах власти и ветеринарных службах региона, обеспечивать условия содержания, исключающие свободный выгул свиней. Использовать для кормления свиней можно только предварительно обработанные (проваренные) продукты питания. Важно исключить использование сырых пищевых отходов животного происхождения и сообщать представителям ветслужб незамедлительно обо всех подозрительных случаях заболеваний или массовой гибели свиней.
Согласно Закону РФ «О ветеринарии» (статья 23), несоблюдение требований ветеринарного законодательства влечет административную ответственность, включая штрафы и возмещение ущерба, нанесённого животноводству.
Профилактика и контроль являются важнейшими мерами защиты свинокомплексов и фермерских хозяйств от угрозы африканской чумы свиней.