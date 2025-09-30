Небеса стали зеленого, желтого и фиолетового цвета: жители Башкирии стали свидетелям необычного явления

По прогнозам ученых, серьезного усиления возмущений не ожидается, однако текущий уровень магнитной бури может сохраняться в течение нескольких часов. Как отметили в лаборатории, одним из позитивных последствий явления стали многочисленные сообщения о наблюдении авроральных свечений на непривычно низких широтах — от 55 градусов, что и позволило жителям северных регионов Башкирии увидеть полярное сияние.