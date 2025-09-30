Ричмонд
Небеса стали зеленого, желтого и фиолетового цвета: жители Башкирии стали свидетелям необычного явления

Жители севера Башкирии увидели полярное сияние.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 30 сентября, жители северных районов Башкирии стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Уникальное зрелище стало возможным благодаря магнитной буре, достигшей территории республики.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, на Земле фиксируется слабая магнитная буря уровня G1. Специалисты связывают это с общим ухудшением геомагнитной обстановки, вызванным ростом солнечной активности и нестабильностью солнечного ветра.

По прогнозам ученых, серьезного усиления возмущений не ожидается, однако текущий уровень магнитной бури может сохраняться в течение нескольких часов. Как отметили в лаборатории, одним из позитивных последствий явления стали многочисленные сообщения о наблюдении авроральных свечений на непривычно низких широтах — от 55 градусов, что и позволило жителям северных регионов Башкирии увидеть полярное сияние.

