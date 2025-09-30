Сергей Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы

По его словам, в Бутовском лесопарке появился новый просторный спортивный сквер. На территории площадью почти 19 гектаров, расположенной между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом, оборудовали зоны для волейбола, баскетбола, большого и настольного тенниса. Также есть футбольное поле, отдельная площадка для силовых и кардиоупражнений, детские зоны со сказочными домиками, веревочными комплексами и батутами. Для владельцев собак создали современную площадку для выгула и дрессировки. Для любителей спокойного отдыха есть уютные зоны с качелями, скамейками и перголами.