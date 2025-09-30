Сергей Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы

В четырех районах Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) были реализованы крупные проекты по благоустройству. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в Бутовском лесопарке появился новый просторный спортивный сквер. На территории площадью почти 19 гектаров, расположенной между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом, оборудовали зоны для волейбола, баскетбола, большого и настольного тенниса. Также есть футбольное поле, отдельная площадка для силовых и кардиоупражнений, детские зоны со сказочными домиками, веревочными комплексами и батутами. Для владельцев собак создали современную площадку для выгула и дрессировки. Для любителей спокойного отдыха есть уютные зоны с качелями, скамейками и перголами.
На Ясногорской улице в рамках масштабного проекта комплексного благоустройства создали современный спортивный кластер. На территории площадью свыше трех гектаров разместили разнообразные спортивные объекты, включая футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками, зону воркаута, площадки с современными силовыми тренажерами, зоны для игры в настольный теннис, шахматы и шашки. Для поклонников единоборств оборудована специализированная боксерская зона.
Сразу две площадки отведены для детей, одна из них стилизована под дирижабль. Для местных жителей, чьи дома находятся на возвышении с крутым склоном, построили широкую лестницу для комфортного доступа к территории.
В Конькове обустроили несколько дворовых территорий. Детей порадуют новые горки, лазательные комплексы и развивающие элементы, а также спортивные зоны для игры в волейбол и баскетбол.
Уникальный комплекс уличных тренажеров под навесами открыли на улице Генерала Антонова. Рядом находится универсальная площадка. Летом здесь можно играть в футбол и баскетбол, а зимой она превратится в хоккейную коробку.
Во дворах на улице Введенского созданы специальные зоны с батутами, качелями, горками и игровыми комплексами. На спортивной площадке поставили турники и боксерскую грушу.
Обустроили дворы и в Ломоносовском районе — между Ленинским проспектом и проспектом Вернадского. Детские площадки превратились в настоящие игровые центры с разнообразными качелями, батутами, горками, канатными лазалками, балансирами и песочницами. Любителей активного образа жизни порадуют тренажеры для воркаута, турники и боксерская груша. Рядом также появились столы для настольного тенниса, площадки для игр в футбол, баскетбол и волейбол.
На улице Крупской, у домов 4 и 8, для детей создали уютный сказочный домик с песочницей, игровую зону в виде вертолета с горками и веревочными лестницами. На спортивной площадке обновили тренажеры и зону для воркаута. Также детские и прогулочные зоны благоустроили во дворах на улице Строителей.
